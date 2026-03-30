Convocatoria abierta para presentar a las candidatas al VIII Premio Mujer La Rioja

Las emisoras de Atresmedia Radio ponen en marcha la convocatoria del VIII Premio Mujer La Rioja que busca premiar a una mujer riojana, o vinculada a comunidad, que haya destacado en cualquier faceta personal o profesional.

Los oyentes ya pueden enviar sus propuestas a través del mail programaslarioja@ondacero.es

La ganadora, que se conocerá a finales de octubre, recibirá un cheque de 3.000€ que entregará a la ONG que ella desee.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Palacios Alimentación, Bodegas Ontañón Culto al Vino, Peñaclara, Clínia de Medicina Estética Maica Soria, Gráficas Ochoa, Laboral Kutxa, Lexus Logroño, Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja.

En 2025, los patrocinadores y Atresmedia Radio entregamos el reconocimiento a la catedrática de Ingeniería Aeroespacial, Isabel Pérez Grande.

👉​ Conoce aquí a las candidatas de 2025.