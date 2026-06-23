Patrimonio

"Nalda, comunidad cuidadora", nueva audioguía del podcast riojano LocalSounds

Los propios vecinos descubren la historia, el patrimonio y el asociacionismo de la localidad en este proyecto cultural inmersivo

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Tras ir Más allá de San Millán de la Cogolla y a Viniegra de Abajo, el proyecto riojano LocalSounds llega a Nalda con una nueva ruta sonorizada.

A través de las voces de vecinos y vecinas, investigadores riojanos y artistas de la zona, este podcast-audioguía cuenta la historia del pueblo a través de un relato que mezcla elementos documentales y ficcionados.

Esta acción es una iniciativa LEADER, cofinanciada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEADER, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de La Rioja, y ha sido gestionada por CEIP Rural y promovida por la Asociación PANAL de Nalda con la colaboración del proyecto El Camino Ess.

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