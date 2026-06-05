Más de 300 riojanos viajan a Madrid por la visita del Papa León XIV

Mañana llega a Madrid el Papa León XIV para desarrollar una intensa agenda en la capital de España, Barcelona e Islas Canarias.

Es la primera visita papal a España tras la de Benedicto XVI, aunque Robert Prevost conoce perfectamente nuestro país, también La Rioja, en sus visitas como máximo responsable de los Agustinos. Visitas y formación en Roma que derivaron en amistad con algunos de los integrantes de la comunidad agustina riojana.

La Rioja estará acompañando la visita del Papa, con una intensa agenda, como señala desde la iglesia de Santiago el Real, Maite Ruiz.

Tres jóvenes riojanos que se van a embarcar en esos autobuses rumbo al encuentro con León XIV compartían su emoción en Más de Uno La Rioja.

También participaba en Onda Cero Patxi Silanes, Párroco de San Ignacio de Loyola, que lamentaba que esta visita del Papa coincida con el Corpus y que muchos otros párrocos no puedan asistir a Madrid, como es el caso de alguien que convivió hace años con León XIV: José Ramón Pérez, Prior de San Millán.