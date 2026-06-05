La organización de la PAU en La Rioja asegura que el polémico examen de matemáticas se ajusta a los requisitos

Después de 3 intensos días de exámenes, ayer terminaron las pruebas de acceso a la universidad, y con bastante polémica respecto al examen de Matemáticas II. Alumnos, familias y profesores consideran que la prueba tenía un nivel de dificultad desproporcionado, conteniendo ejercicios que correspondían a cuestiones que no se habían dado en el temario del curso, lo que desconcertó al alumnado que, incluso abandonó la prueba entre llantos.

Como comentaban alumnos y familias, dada esa importancia de cualquier matiz en la calificación para poder obtener la nota necesaria para acceder a ciertos estudios posteriores, los afectados han empezado a movilizarse para presentar una queja formal ante la UR de cara a que se revise lo ocurrido y se pueda dar una solución.

De momento, el Departamento de Matemáticas del IES D'Elhuyar ha registrado hoy un escrito formal ante el consejero de Educación al que solicitan la revisión inmediata del diseño del examen de Matemáticas II y su repetición al entender que contiene errores que no se pueden permitir.

El escrito pide la revisión de oficio, impugnación de determinados bloques analizados y flexibilización urgente de los criterios, además de pedir que, para futuras convocatorias, se reestructure la composición del equipo docente encargado del diseño de la prueba y se cree una comisión mixta paritaria, que integre obligatoriamente a profesores de Bachillerato junto a docentes de la Universidad de La Rioja.

Por su parte, desde la Comisión Organizadora de la PAU se asegurado que los elementos curriculares y el número y tipo de preguntas o tareas del examen se ajustan al ejercicio propuesto, en contenido y duración. Señalan que hay que esperar a los resultados, para lo que se tendrán que aplicar los correspondientes criterios de corrección y calificación.