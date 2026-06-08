Riojanos que acudieron a los primeros actos del papa León XIV en Madrid, participan en Más de Uno

La visita del papa León XIV a España es el principal argumento informativo de estos días. Un viaje que llevará al Sumo Pontífice a Madrid, Barcelona e Islas Canarias, y que en las primeras citas en la capital de España ha generado un gran movimiento ciudadano, ya que han sido miles y miles los fieles que se han dado cita en las actividades programadas.

Son muchos los riojanos que han estado presentes en las primeras citas papales en nuestro país, 5 autobuses partían nuestra región. En ellos viajaban, jóvenes como Álvaro, Sara y Miren, y Pedro Luis Morais, director titular del Colegio San Agustín de Calahorra. También Patxi Silanes, Párroco de San Ignacio de Loyola y desde la iglesia de Santiago el Real, Maite Ruiz.