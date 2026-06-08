IGLESIA

Riojanos que acudieron a los primeros actos del papa León XIV en Madrid, participan en Más de Uno

Pedro Luis Morais, director titular del Colegio San Agustín de Calahorra, fue recibido por el Sumo Pontífice en la Nunciatura

Onda Cero La Rioja

Logroño |

La visita del papa León XIV a España es el principal argumento informativo de estos días. Un viaje que llevará al Sumo Pontífice a Madrid, Barcelona e Islas Canarias, y que en las primeras citas en la capital de España ha generado un gran movimiento ciudadano, ya que han sido miles y miles los fieles que se han dado cita en las actividades programadas.

Son muchos los riojanos que han estado presentes en las primeras citas papales en nuestro país, 5 autobuses partían nuestra región. En ellos viajaban, jóvenes como Álvaro, Sara y Miren, y Pedro Luis Morais, director titular del Colegio San Agustín de Calahorra. También Patxi Silanes, Párroco de San Ignacio de Loyola y desde la iglesia de Santiago el Real, Maite Ruiz.

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