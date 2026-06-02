HOMICIDIO

Un testigo y la rápida llegada de la Guardia Civil evitaron la muerte la de la pareja del presunto homicida de Fuenmayor

El detenido ingresó en prisión provisional sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio y otro de tentativa

Diana Victoriano

Logroño |

La Guardia Civil da por concluida la investigación del homicidio ocurrido en Fuenmayor el pasado 28 de mayo en el que falleció un joven de 26 años.

El comunicado emitido refleja que la intervención de un ciudadano y la rápida llegada de la Guardia Civil evitaron una segunda muerte: la de la pareja del agresor.

Las investigaciones realizadas han permitido determinar que los hechos tuvieron su origen en un conflicto personal derivado, presuntamente, de la relación sentimental mantenida entre la pareja del presunto autor y la víctima.

El presunto autor fue detenido por los agentes en el mismo lugar de los hechos. Una vez finalizadas las actuaciones, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de homicidio consumado y de un delito de tentativa de homicidio sobre su pareja sentimental, en el ámbito del sistema VioGén, a la que presuntamente intentó estrangular en dos ocasiones.

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