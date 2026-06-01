UNIVERSIDAD

Los estudiantes de la PAU, interesados en el nuevo grado de medicina de la Universidad de La Rioja

Del 2 al 4 de junio 1.629 estudiantes se presentarán a la prueba de acceso a la universidad en las sedes de Logroño y Calahorra

Cecilia Romero

Logroño |

Arranca la semana de la temida selectividad para los futuros universitarios con una excelente noticia para la UR: los estudios de grado de medicina podrán cursarse en la universidad pública de La Riojaa partir de septiembre.

La ANECA, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ha dado su visto bueno a la propuesta que permitirá que 30 estudiantes puedan formarse en medicina en las instalaciones de la facultad de Ciencias de la Salud, junto a los terrenos del antiguo Hospital San Millán, en la Escuela de Enfermería.

Escuchamos las inquietudes de los estudiantes y conversamos con la rectora de la UR, Eva Sanz.

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