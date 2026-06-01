Los estudiantes de la PAU, interesados en el nuevo grado de medicina de la Universidad de La Rioja

Arranca la semana de la temida selectividad para los futuros universitarios con una excelente noticia para la UR: los estudios de grado de medicina podrán cursarse en la universidad pública de La Riojaa partir de septiembre.

La ANECA, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ha dado su visto bueno a la propuesta que permitirá que 30 estudiantes puedan formarse en medicina en las instalaciones de la facultad de Ciencias de la Salud, junto a los terrenos del antiguo Hospital San Millán, en la Escuela de Enfermería.

Escuchamos las inquietudes de los estudiantes y conversamos con la rectora de la UR, Eva Sanz.