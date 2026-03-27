La conexión aérea entre Logroño y Barcelona despega con éxito

La llegada del servicio inaugural de Vueling procedente Barcelona se adelantaba varios minutos. Anna Viladot, directora de comunicación de la aerolínea, respondía a Onda Cero La Rioja sobre esta nueva conexión.

A este estreno se sumaba el primer trayecto del autobús lanzadera -entre el aeropuerto y la capital-. Cuenta con 52 plazas y paradas en El Arco, La Bene, El Monumento al Labrador y la Estación de Autobuses, con servicios en función del horario de los vuelos programados y tarifa de 5 euros.

Y, como les contábamos ayer, el Gobierno Regional informaba sobre la oferta de Binter Canarias para la conexión aérea entre Logroño y las islas afortunadas. Llegará hasta el aeropuerto de Gran Canaria, y ofrecerá el enlace, mediante billete único hasta el resto de terminales del archipiélago.

Recordamos que también se ha licitado la nueva ruta regular con Palma de Mallorca, y la tradicional conexión diaria con Madrid-Barajas, en un único procedimiento pendiente de adjudicación a AirNostrum.

Y se siguen estudiando todas las posibilidades para hacer realidad que nuestra región tenga, por primera vez, una conexión directa con Londres y con otra ciudad europea.