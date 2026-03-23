Un autobús conectará Logroño con el aeropuerto de Agoncillo por 5 euros

El Gobierno de La Rioja habilita un servicio especial de transporte para “reforzar la conectividad” con el aeropuerto de cara a los nuevos vuelos regulares.

Será un autobús, con 52 plazas y maletero con paradas en El Arco, La Bene, Monumento al Labrador y Estación de Autobuses, con horarios que se adaptarán a los vuelos programados. El billete podrá adquirirse, al precio de 5 euros, en el propio autobús, donde será necesario hacer pago en efectivo, o a través de la página web jimenezmovilidad.es.

Este viernes operará desde el aeropuerto de Agoncillo el primer vuelo de enlace con Barcelona a través de la compañía Vueling Airlines, adjudicataria del servicio por 2,7 millones de euros. La llegada del primer servicio entre Barcelona y Logroño será a las 8:30 horas de la mañana.

Se recupera así, una conexión que quedó sin efecto hace años, y que permitirá enlazar La Rioja con destinos nacionales e internacionales, a través de las 80 conexiones de esta compañía desde la Ciudad Condal, y mejorar la capacidad de llegada de turistas a nuestra comunidad.