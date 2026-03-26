Binter Canarias mejora los requisitos planteados y propone el de Las Palmas como aeropuerto de conexión con Logroño

Binter Canarias oferta conexión directa con el Aeropuerto de Gran Canaria y conectividad total con billete único hacia el resto de terminales de las islas (Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna; Tenerife Sur; Lanzarote-Aeropuerto César Manrique; La Palma; Fuerteventura, El Hierro y La Gomera).

La licitadora propone operar 31 frecuencias y garantizar la disponibilidad de 8.184 asientos, entre los meses de junio y septiembre; 5 frecuencias y 1.424 asientos más que los requisitos mínimos requeridos por el pliego.

El pliego establece que el contrato con la adjudicataria tendrá dos años de duración, que serán prorrogables por dos más, hasta un máximo de cuatro. Por otro lado, la oferta económica de la licitadora asciende a 538.450 euros. Las aeronaves disponen de una capacidad mínima de 132 plazas por trayecto, dos más de lo requerido.

El contrato incluye la realización de acciones de patrocinio para incrementar el posicionamiento, notoriedad y reconocimiento de la marca turística La Rioja en el mercado de las Islas Canarias, mediante soportes publicitarios y acciones promocionales vinculadas al entorno del viaje aéreo, aprovechando la capacidad de difusión, impacto y segmentación que ofrece la actividad de la aerolínea adjudicataria.