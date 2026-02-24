AECC La Rioja abre las inscripciones para la IX Carrera de la Mujer por la Investigación

Las calles de Logroño volverán a teñirse de rosa el 19 de abril con la edición número 11 de la Carrera de la Mujer por la Investigación.

Ya están abiertas las inscripciones, tanto presenciales como online, y se cerrarán respectivamente el 1 y el 10 de abril o al agotarse las 11.000 plazas disponibles.

La donación por participar es de 12 euros e incluye la camiseta y la bolsa de la corredora; un dinero que se destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer en distintos ámbitos.

Elena Eguizábal, presidenta de la Asociación en La Rioja, insistía en que la investigación de hoy es la medicina de mañana y que, gracias a estas 11 ediciones de la carrera, se han invertido tres millones de euros.

En esta carrera además de las participantes, es crucial la colaboración de entidades como el Gobierno de La Rioja o el Ayuntamiento de Logroño y más de 40 empresas patrocinadoras a las que este año se ha sumado MASA.

Eguizabal recordaba que es una jornada solidaria y festiva, y por ello los autobuses metropolitanos serán gratuitos para las corredoras; se pondrá a su disposición las duchas de los centros municipales; y la, ya tradicional, sesión de zumba en la plaza del Ayuntamiento.

Como cada año, la camiseta luce un diseño nuevo, en esta ocasión, con guiños a la capital y al campo.

Presumía la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en La Rioja que este hito, gracias al apoyo de toda la sociedad, es referente a nivel nacional por el impulso a la investigación y la implicación de los propios investigadores.