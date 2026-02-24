UCRANIA

"Rusia obliga a ucranianos a combatir contra compatriotas", lamentan desde la Asociación Ucrania-Rioja

En el cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, las fundadoras de la entidad piden que no se olvide la masacre

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Hoy se cumplen cuatro años desde que Rusia inició su invasión a Ucrania. Un 24 de febrero de 2022, desde el que no han cesado los bombardeos, los ataques y la opresión en el territorio.

Anna Dzioubenko y Verónica Martynova, fundadoras de la Asociación Ucrania-Rioja, compartían en nuestros micrófonos desgarradores testimonios con los que hacen un llamamiento a que no se olvide esta masacre.

Relatan que a diario se viven violaciones, torturas y secuestros y que incluso Rusia está obligando a los propios ucranianos a combatir contra su país mediante coacciones y amenazas.

Dentro de los actos conmemorativos se celebrarán dos proyecciones documentales en la Biblioteca de La Rioja:

- El sábado a las 18:00 horas se proyectará "Álbum de Familia"

Client Challenge

- El próximo día 7, también a las 18:00 horas, "Cultura vs Guerra"

