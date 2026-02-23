VPO

El equipo de gobierno en Logroño comparecerá en el próximo pleno para detallar el plan municipal de vivienda protegida

Aseguraban que todos los procedimientos efectuados son legales y que se están practicando de esta misma forma en toda España

Diana Victoriano

Logroño |

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Logroño ha reaccionado a las críticas del grupo socialista, de la semana pasada, en cuanto a una posible discriminación en la concesión de Viviendas de Protección Oficial, ejecutada por las propias constructoras adjudicatarias.

Esta mañana comparecían la portavoz del ejecutivo, Celia Sanz, y la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, que aseguraban que todos los procedimientos efectuados son legales y que se están practicando de esta misma forma en toda España.

El gobierno local ha pedido, por iniciativa propia, detallar estos procedimientos en el próximo pleno, del 5 de marzo, y criticaban hoy que el PSOE, con sus actuaciones, trata de confundir a la ciudadanía.

Las concejalas recordaban que, tras 15 años sin construcciones de VPO, el equipo de gobierno está cumpliendo con un plan pionero y señalan que en este periodo el número de inscritos al IRVI ha ascendido en un 60 por ciento alcanzando las 4.000 personas, que los requerimientos se han endurecido y que para poder denominarse viviendas de protección oficial las constructoras deben cumplir con todos los aspectos recogidos en el pliego.

