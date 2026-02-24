Calahorra

Calahorra inicia el proceso para regular la indumentaria en piscinas municipales

Parte de una proposición de VOX y tras varios debates en torno al burkini y la ropa interior bajo el traje de baño

Javier Hortelano

Logroño |

Complejo municipal de La Planilla
Complejo municipal de La Planilla

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó ayer, con los votos a favor de PP y Vox, y el voto en contra de PSOE e IU, una proposición presentada por Vox para modificar la ordenanza de utilización de las instalaciones deportivas municipales y «precisar» el uso de la indumentaria de baño en las piscinas.

Durante el debate se aludió al uso del burkini en dos ocasiones durante el verano pasado en las piscinas municipales; y a la utilización de ropa interior debajo del traje de baño.

Desde Vox se aludió a que se trata de iniciar el trámite de la modificación para «precisar» la regulación del uso de la indumentaria de baño, porque la ordenanza actual ha quedado anticuada; y determinar qué se considera como indumentaria apta o no.

El PP incidía en que la proposición aprobada es una forma de regular la vestimenta en las piscinas municipales que no debe entenderse como una prohibición, o no, del uso del burkini, ni de estar en contra de la diversidad o estigmatizar a una comunidad religiosa.

El PSOE considera que esta proposición genera un debate falso para introducir un debate «racista» e IU opina que crea un problema donde no lo hay y entiende que no es necesario modificar la ordenanza en los términos propuestos por Vox.

