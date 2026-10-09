Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales

Un total de 1.824.886 electores podrán votar en Euskadi en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y 70.571 lo harán por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad desde los últimos comicios generales de 2023, según los datos ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el Instituto Nacional de Estadística, del total de electores en la Comunidad Autónoma Vasca, 1.728.228 residen en España y 96.658 en el extranjero.

267.325 electores corresponden a Álava, 959.702 a Bizkaia y en Gipuzkoa, los electores suman 597.859.

Según los datos del INE, de los 70.571 electores que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez, al haber alcanzado la mayoría de edad en los años posteriores a la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023, 10.550 están censados en Álava, 35.505 en Bizkaia y 24.516 en Gipuzkoa.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre y en ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.