Todo listo para la reapertura del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Un renovado Museo de Bellas Artes de Bilbao abre sus puertas este martes al público con nuevos espacios, más obras y entrada gratuita durante su semana inaugural. El día anterior, el lunes, será la ceremonia oficial de inauguración.

Diseñado por Norman Foster y Luis María Uriarte, el nuevo volumen suma un tercer espacio al museo. La transformación se descubre ya en el Atrio Arriaga, limitado por una de las dos grandes estructuras de pilares en V que sostienen la nueva arquitectura. En el interior, una superficie volada de más de 2.500 metros cuadrados aloja un óculo de 6 metros de diámetro.