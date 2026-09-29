Las exmonjas de Belorado se enfrentarán en 2027 a su desahucio del convento de Orduña

El Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao ha señalado para el 9 de marzo de 2027 la vista oral sobre el desahucio de las exmonjas de Belorado del monasterio de Orduña (Bizkaia), uno de los tres conventos sobre los que reclamaban la propiedad las exreligiosas, que ya fueron desahuciadas del convento burgalés el pasado mes de marzo.

Además, la diligencia fechada el pasado 24 de septiembre y a la que ha tenido acceso EFE recoge como fecha del desahucio, siempre que exista sentencia condenatoria y no se recurra, el 31 de mayo a las 10:30, momento en las que las exmonjas deberán haber abandonado el cenobio si no lo han hecho antes. Las exreligiosas ya fueron desahuciadas del convento de Belorado el pasado 12 de marzo, y desde entonces residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y en el convento de Orduña, al que recurren cuando tienen que viajar a Burgos o Bilbao para hacer frente a alguno de los procesos judiciales que tienen abiertos.

El señalamiento de juicio llega después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia acordara en julio levantar la suspensión del procedimiento decretado en enero por el propio Tribunal de Instancia, hasta que quedara acreditado en firme que el arzobispo de Burgos ostenta la representación legal del cenobio. Las monjas de Belorado alegaron cuestión de prejudicialidad civil, basada en que quedaba por resolver en Burgos una demanda que cuestionaba la representación del arzobispo, derivada de su nombramiento como comisario pontificio tras el cisma de mayo de 2024, y por tanto su autoridad sobre los monasterios.

La Audiencia Provincial de Bizkaia resolvió en julio el recurso presentado por el Arzobispado de Burgos contra la decisión de suspender la tramitación, y consideró que no había motivo para mantenerla, sino que el Tribunal de Instancia de Bilbao debía continuar con la tramitación de la demanda de desahucio. Para ello se basó en que la Audiencia de Burgos había resuelto previamente, en mayo, el recurso de las exmonjas contra la decisión del juzgado de Briviesca que acordó inadmitir a trámite la demanda contra el arzobispo, ratificando su autoridad y capacidad de representación sobre los conventos.

Ahora, el Tribunal de Instancia 1 de Bilbao ha acordado continuar con el procedimiento y ha señalado el 9 de marzo de 2027 para la vista oral de la demanda de desahucio, ha confirmado a EFE el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, si bien ha advertido que dicha fecha puede modificarse dado que hay recursos. Sobre el resto de procedimientos judiciales en los que están implicadas las exmonjas, Aláez ha indicado que ya han sido notificadas de la apertura de juicio oral -aunque sin fecha- en la causa que lleva el Tribunal de Instrucción 5 de Bilbao por un supuesto maltrato a cinco religiosas ancianas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular que ejerce el Arzobispado de Burgos han pedido penas de 12 años de prisión para siete exreligiosas por delitos de abandono a las cinco religiosas ancianas, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

El abogado ha indicado, igualmente, que siguen abiertas las investigaciones relativas a la venta de oro -pendiente de dirimir una cuestión de competencia judicial- y de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento de Belorado, por la que volvieron a declarar las exmonjas en julio.