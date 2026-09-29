Muere un hombre en Hondarribia tras recibir un disparo de un policía municipal

Un varón de 46 años ha fallecido este lunes en Hondarribia (Gipuzkoa) al recibir un disparo de un agente de la Policía Local en el momento en el que intentaba agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han sucedido, cuando un hombre ha amenazado con un arma blanca a algunas personas que se encontraban en un establecimiento hostelero de esta localidad guipuzcoana.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales tanto de la Policía Local como de la Ertzaintza, que han intentado sin éxito que el hombre depusiera su actitud, ha precisado la fuente.

En un momento, el varón ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes intervinientes, miembro de la Ertzain-etxea de Irun, ha señalado Seguridad.

Un agente de la Policía Local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente.

En cuanto se ha producido el hecho los agentes intervinientes han procedido a auxiliar al agresor hasta la llegada de los recursos sanitarios, que han continuado con las maniobras de reanimación hasta que, finalmente, han confirmado su fallecimiento en el lugar.

La víctima es un hombre de 46 años que, según ha precisado el Departamento de Seguridad, "contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores".

La Ertzaintza ha indicado que, "atendiendo al protocolo de competencias y transparencia", se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. E