Suspenden el desahucio de una mujer en Bilbao que no puede regresar a su casa destrozada por inquiokupas

Un juzgado ha suspendido el desahucio de una mujer que reside en un piso de Viviendas Municipales de Bilbao y que no puede regresar a la vivienda que tiene en propiedad en Basauri porque ha sido "destrozada" por unos "inquiokupas" y está en una complicada situación económica, según han informado la propia afectada y la plataforma Kaleratzerik ez! Plataforma Bizkaia.

El desahucio de este mujer estaba previsto a las nueve de esta mañana y se trataba de un piso de Viviendas Municipales en la Avenida del Ferrocarril de Bilbao, que debía abandonar este lunes, después de que el pasado 10 de septiembre le notificaron el desahucio.

El representante de la Plataforma Imanol Arnaiz ha señalado que "afortunadamente" les ha llegado la noticia del Juzgado de que "se ha suspendido el desahucio", lo que supone "una alegría y es de justicia" porque la afectada tenía "unas circunstancias muy duras". El pasado viernes habían interpuesto un recurso solicitando esa suspensión dadas las circunstancias de esta mujer para poder "negociar con tiempo" con Viviendas Municipales.

"Ha necesitado una operación quirúrgica de digestivo, también se rompió una costilla, le dejaron el piso destrozado inhabitable, al que según Salud tampoco podía entrar porque no reunía condiciones. La reforma de la vivienda cuesta unos 50.000 euros, sus ingresos son inferiores a los 910 euros, que son de ayudas, lógicamente, en RGI y demás, y estaba deshecha, lógicamente, porque se veía en la calle", ha añadido.

La afectada ha explicado a los medios de comunicación que residía en Asturias pero tuvo un problema de salud, que le impidió trabajar siendo autónoma, por lo que decidió alquilar una casa que tenían en propiedad en Basauri.

En un momento dado, les traslada a sus inquilinos que tienen que dejar la vivienda, que va a regresar a Basauri y, según su relato, a partir de ese momento le dejan de pagar.

Según ha apuntado, los inquilinos, a los que "se les había acabado ya el contrato", han estado más de 20 meses sin pagar y, cuando dejaron la vivienda, se la encontró "reventada". "Todo rajado, arrancado y destrozado, con chinches y cucarachas", ha señalado la mujer que ha indicado que un informe de Sanidad determinó su insalubridad e inhabitabilidad.

Daños

La mujer ha precisado que le han presupuestado en alrededor de 48.000 euros el arreglo de los daños, aunque "posiblemente serán más". La afectada ha señalado también que ha acudido a la vía judicial para reclamar lo que les adeudan los inquilinos que estaban en su casa y los daños pero todavía no ha salido el juicio.

En este contexto, solicitó la situación de vulnerabilidad y se la concedieron, de manera que accedió a un piso de Viviendas Municipales, con un contrato por ocho meses, que, según ha apuntado, era el tiempo que estimaban que iba a salir el juicio.

"Pero no es así, el juicio tarda bastante más, año y medio, y el mío todavía no ha salido, ni sabemos cuándo, para recuperar el dinero, entonces hasta que yo no recupere dinero, no puedo volver a mi casa ni hacer nada, eso es lo cierto. No sabemos fecha del juicio, ya va dos años", ha señalado.

La afectada ha afirmado que ahora mismo es una persona "muy vulnerable" no solo económicamente, -llegando al punto de "perder un trabajo por no tener dinero para pagar el autobús"-, sino por razones de salud, ya que ha tenido una operación de digestivo y sus médicos le recomiendan, "además de una alimentación adecuada, un sitio salubre, que es precisamente lo que no tiene la casa".

Según ha indicado, tiene una situación "muy jorobada", que ha llegado a denunciar al Ararteko. "Sobre el papel, tengo una casa, pero en la realidad no tengo una casa, hay un informe de Sanidad que dice que no es ni habitable ni salubre", ha reiterado.

La mujer ha señalado que, en algún momento, no ha podido pagar el alquiler de Viviendas Municipales porque debía pagar su medicación "porque no entra en Osakidetza y es un dineral".

La afectada ha reconocido que se había preparado "para lo peor" y llevaba dos días sin dormir. "Estoy agotada, estaba rezando para que saliera la suspensión, para que no sea un descalabro más grande y no caiga todavía más abajo", ha manifestado.

En la comparecencia, desde la plataforma han denunciado que se trataba de "dejar en la calle" a una mujer "con la secuelas de una operación, rotura de costillas y sin recursos".

Kaleratzerik EZ! Plataforma Bizkaia ha denunciado la "inhumana" estrategia de Vivienda Municipales y el Ayuntamiento de Bilbao por dar como "alternativa al drama inhumano" de la vivienda un "albergue insalubre".

Desde la plataforma han criticado que hace unos días pidieron una reunión presencial con responsables del Ayuntamiento pero no se les "quiso dar". Por ello, presentaron un escrito alegando su situación, tanto económica como de salud, y el pasado viernes es cuando presentaron un recurso en los juzgados, que ha sido atendido.

En concreto, han responsabilizado a la concejala de Vivienda, Yolanda Díez, que, según ha denunciado, les "llegó a decir que por qué no vende la vivienda".

Esta plataforma ha denunciado la "grave" situación de emergencia habitacional con siete desahucios en marcha y la "absoluta falta de responsabilidad, compromiso y humanismo" de las instituciones vascas (Ayuntamiento de Bilbao, Vivienda Municipales, Etxebide y Gobierno vasco).

A su juicio, siete años después de la pandemia, la respuesta de las administraciones sigue siendo "la misma", la de "abocar a las familias a la intemperie o derivarlas a recursos temporales indignos que vulneran los derechos humanos más fundamentales" y para ellos, el principal problema es que las administraciones públicas "no quieren dar solución a este drama inhumano de la vivienda".