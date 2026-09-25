Investigados dos motociclistas que colgaban vídeos en redes sociales con maniobras de conducción temeraria

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a dos jóvenes, de 21 y 24 años, por presuntos delitos contra la seguridad vial, al conducir sus motocicletas con temeridad manifiesta por varias carreteras de Euskadi. Estas personas han subido este verano vídeos a sus redes sociales realizando "caballitos" y circulando a velocidades temerarias.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza comenzó la investigación al primer conductor, de 21 años, a finales del mes de julio al constatar que estaba publicando vídeos en redes sociales en los que se le veía realizar maniobras manifiestamente temerarias conduciendo una motocicleta de gran cilindrada y potencia, principalmente, por carreteras de la costa entre Gipuzkoa y Bizkaia.

Los vídeos en los que se podían ver las maniobras temerarias de esta persona recogían numerosos "caballitos", esto es, acelerar fuerte de forma que se levanta la rueda delantera de la motocicleta y pierde el contacto con el asfalto. Esta maniobra se repetía en varios vídeos, incluso en adelantamientos a vehículos, en línea continua y por el carril de sentido contrario a la circulación. También en el interior de túneles.

Como ejemplo, en uno de los vídeos, se le veía circulando de noche por la carretera N-634, a la altura de Zumaia, a una velocidad de 240 km/h. En otras imágenes grabadas en la carretera BI-3151, en Lemoiz, aparecía atravesando una semi-rotonda haciendo un "caballito" a una velocidad cercana a los 145 km/h. La investigación de la Ertzaintza ha localizado 27 archivos de vídeo.

El segundo de los conductores investigados, de 24 años, también había publicado vídeos en redes sociales grabados en diferentes vías de Gipuzkoa y Navarra con una motocicleta superdeportiva, hechos constitutivos de presuntos delitos contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta. Esta segunda investigación incluye ocho archivos con imágenes.

En uno de los vídeos se le ve circulando por un túnel de la autopista AP-8, a la altura de Astigarraga, una zona con tres carriles, el conductor hace el "caballito" con su moto y después acelera fuerte hasta que el velocímetro indica una velocidad de 255 km/h.

En otro vídeo, grabado de noche, en la autovía A-15, a su paso por Urnieta, se podía observar una maniobra similar y una circulación cuando el indicador de velocidad marca 273 km/h. En un tercer vídeo grabado en el mismo lugar la motocicleta alcanza 300 km/h.

La Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa ha remitido a la autoridad judicial las diligencias de los atestados y ha procedió a incautar las motocicletas a los dos conductores investigados.

La Ertzaintza recuerda que conducir un vehículo a motor "con temeridad manifiesta y con desprecio por la vida de las personas" supone un delito muy grave, que conlleva un procedimiento penal, además de las denuncias administrativas interpuestas y de la suspensión del permiso de conducir a la persona autora.