La pasante de Euskotren por el centro de San Sebastián entrará en funcionamiento el 21 de noviembre

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco pondrá en marcha la nueva pasante de Euskotren por el Centro de San Sebastián el próximo 21 de noviembre, tras iniciar ya esta semana la formación de 180 maquinistas.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha destacado que el nuevo 'Topo', como se conoce a la línea ferroviaria entre Hendaia, San Sebastián y Lasarte-Oria, "va a estar a la altura de lo que San Sebastián y Gipuzkoa se merecen para las próximas décadas".

García Chueca ha avanzado que Euskotren ha iniciado esta semana la formación de las y los 180 maquinistas que guiarán los trenes a lo largo de la variante soterrada de San Sebastián, el nuevo tramo de 4,2 kilómetros ejecutado por Euskal Trenbide Sarea (ETS) que transcurre entre las tres estaciones de Amara, Kontxa-Zentroa y Bentaberri.

"Se trata del último paso antes del comienzo de la puesta en servicio", ha explicado García Chueca que ha anunciado este miércoles en la estación de Bentaberri que "si todo avanza conforme a lo previsto, el próximo 21 de noviembre la ciudadanía donostiarra y guipuzcoana estrenará el nuevo Topo, un servicio público con frecuencias de metro, cada siete minutos y medio y que estoy segura de que va a estar a la altura de lo que San Sebastián y Gipuzkoa se merecen para mirar a las próximas décadas".

La consejera ha recordado que la nueva infraestructura, íntegramente financiada y ejecutada por el Gobierno Vasco a través del ente público ETS, se encuentra "ejecutando los remates arquitectónicos así como realizando los trabajos relacionados con las instalaciones y de urbanización del entorno del Buen Pastor".

Sobre esos trabajos en superficie, la consejera ha asegurado que "el Topo es una revolución ferroviaria soterrada, pero también a pie de calle". Así, ha recordado "las mejoras urbanas que ya se observan en varias calles del centro de la ciudad, la superficie que se liberará en la playa de vías de Amara" y ha anunciado la licitación de las obras de urbanización de la plaza Zaragoza "por 1,4 millones de euros y seis meses de ejecución".

También ha indicado que, en paralelo, se están desarrollando las formaciones de profesionales de conducción de Euskotren, que operará esta red de doble vía que elimina el fondo de saco, el punto donde hoy en día rebotan los trenes, en la estación en superficie de Amara.

"El objetivo de la formación que se desarrolla en estas circulaciones, denominadas marchas en blanco, es replicar dentro del tren lo que será el nuevo servicio público ferroviario, pero sin personas viajeras, de manera que las y los maquinistas puedan experimentar las características del nuevo tramo en condiciones lo más parecidas posibles a las reales", ha apuntado.

Este proceso, ha indicado, se llevará a cabo "durante las próximas semanas, ya que es necesario compatibilizarlo con el servicio que hoy en día finaliza en la estación en superficie de Amara".

La consejera ha recordado que las tres nuevas estaciones y el trazado que las une entre Amara, el centro de San Sebastián y el barrio de El Antiguo hará que el 'Topo' cuente con más paradas, mejores frecuencias (7,5 minutos entre Pasaia y Añorga) y una red continua más eficiente sin el rebote de los trenes que actualmente se produce en Amara.