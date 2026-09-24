Amenaza de desahucio

Los vecinos de 'Los ocho' de Erandio: 'Están extorsionando a la gente'

Más de un centenar familias temen el fin de sus contratos de alquiler después de que un fondo buitre haya comprado sus viviendas y rechace mantenerlas alquiladas

Onda Cero Bilbao

Euskadi |

Los vecinos de 'Los ocho' de Erandio: 'Están extorsionando a la gente'
Los vecinos de 'Los ocho' de Erandio: 'Están extorsionando a la gente' | Onda Cero

Mariví, con 78 años, y su marido de 84, son los mayores de este grupo de vecinos que viven con la amenaza de verse en la calle desde que un fondo buitre compró sus viviendas en Erandio. En su caso, el contrato de alquiler concluye el 1 de octubre, y no tiene noticia qué ocurrirá a partir de ahí. 'No me ha venido nadie a la puerta pero están extorsionando a la gente de forma muy ruin'

Saioa es otra de las vecinas afectas por esta situación, y reconoce que los más duro es llegar a casa. 'Te entra el pánico y no sabes si vendrá un matón a echarnos', reconoce en los micrófonos de Onda Cero.

Gobierno vasco, dispuesto a comprar

El Gobierno vasco ha dado la máxima prioridad para declarar cuanto antes a Erandio como zona tensionada de vivienda, para así tener herramientas que protejan a estas familias. 'Cuando la tengamos estaremos muy encima de cada uno de esos contratos para que se cumplan los derechos de unos inquilinos que pueden pedir prórrogas extraordinarias'. La declaración no llegará como pronto hasta enero, por lo que no podrían beneficiarse las 14 familias cuyos contratos acaban este año. 'Si podemos y si conseguimos una negociación interesante, iremos por esas viviendas para que las personas que viven allí puedan continuar', ha asegurado el consejero de vivienda, Denis Itxaso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid