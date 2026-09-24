Los vecinos de 'Los ocho' de Erandio: 'Están extorsionando a la gente'

Mariví, con 78 años, y su marido de 84, son los mayores de este grupo de vecinos que viven con la amenaza de verse en la calle desde que un fondo buitre compró sus viviendas en Erandio. En su caso, el contrato de alquiler concluye el 1 de octubre, y no tiene noticia qué ocurrirá a partir de ahí. 'No me ha venido nadie a la puerta pero están extorsionando a la gente de forma muy ruin'
Saioa es otra de las vecinas afectas por esta situación, y reconoce que los más duro es llegar a casa. 'Te entra el pánico y no sabes si vendrá un matón a echarnos', reconoce en los micrófonos de Onda Cero.
Gobierno vasco, dispuesto a comprar
El Gobierno vasco ha dado la máxima prioridad para declarar cuanto antes a Erandio como zona tensionada de vivienda, para así tener herramientas que protejan a estas familias. 'Cuando la tengamos estaremos muy encima de cada uno de esos contratos para que se cumplan los derechos de unos inquilinos que pueden pedir prórrogas extraordinarias'. La declaración no llegará como pronto hasta enero, por lo que no podrían beneficiarse las 14 familias cuyos contratos acaban este año. 'Si podemos y si conseguimos una negociación interesante, iremos por esas viviendas para que las personas que viven allí puedan continuar', ha asegurado el consejero de vivienda, Denis Itxaso.