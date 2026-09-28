El juzgado de Eibar condena a cuatro empresas por la muerte de un trabajador en Eskoriatza en accidente laboral

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Eibar (Gipuzkoa) ha emitido una sentencia por la que se condena de forma solidaria por el fallecimiento de un trabajador en accidente laboral a las empresas Orixol Garraioak SL, Azkamsa SL, Areazka 2014 SL y Fagor Ederlan Sdad. Coop.

Según ha detallado el sindicato CCOO, el trabajador de Orixol Garraioak SL, sufrió el 13 de marzo de 2024 un accidente de trabajo en las instalaciones de Fagor Ederlan Sdad. Coop., en Eskoriatza, cuando abrió la puerta de la caja del camión que conducía y cayeron sobre él las bobinas que transportaba en el camión. El operario falleció a causa del accidente el 9 de abril de ese mismo año.

La sentencia establece un recargo del 30% de todas las prestaciones de Seguridad Social para las personas familiares del trabajador, a pagar por las empresas.

CCOO ha explicado que Fagor Ederlan contrató la gestión logística a Azkamsa SL, que subcontrató el transporte a Orixol Garraioak SL, la empresa del trabajador fallecido. Además, encargó la carga y descarga de mercancías a Areazka 2014 SL, de su mismo grupo empresarial.

La sentencia establece que "ninguna de las empresas intervinientes se preocupó de llevar a cabo una verdadera, real y efectiva actividad de coordinación", no cumpliendo ninguna de ellas "con las obligaciones de prevención de riesgos laborales legalmente previstas para los casos de cadena de subcontratación, de lo que deriva la responsabilidad solidaria de todas ellas en la producción del accidente".

Las empresas llevaron a cabo un intercambio de documentación que la sentencia considera "insuficiente". Además, establece que Orixol Garraioak SL "ha incumplido el deber de controlar periódicamente las condiciones de trabajo" y señala que Fagor Ederlan "recibe información del proveedor sobre cómo apilar y trasladar la mercancía, pero no lo comunica a Azkamsa hasta seis días después de haberse producido el accidente", por lo que esta "tampoco lo había comunicado a Orixol Garraioak ni a Areazka 2014 en el momento de la subcontratación".

El sindicato ha apuntado que la indicación del proveedor de las bobinas que se transportaban de no apilar los palés "no se había comunicado con carácter previo al accidente a lo largo de la cadena de subcontratación". Además, "los flejes y el envoltorio de retractilado de las bobinas se encontraban rotos".

CCOO ha recordado que ha llamado la atención en varias ocasiones y en diversos espacios, entre ellos el propio consejo general de Osalan, sobre las consecuencias que la subcontratación en general, y diversas formas de "subcontratación abusiva" en particular, como las cadenas de subcontratación, tienen en la generación de daños a la salud en el trabajo, accidentes de trabajo mortales entre ellos.

Para el sindicato, los fallos de coordinación en este caso "son flagrantes". "La información clave para evitar el accidente no llegó a las empresas hasta seis días después de producirse y este accidente se podía haber evitado con una coordinación preventiva adecuada", ha concluido.