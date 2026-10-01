PNV denuncia ante la Ertzaintza amenazas contra la alcaldesa de Santurtzi

El PNV de Santurtzi (Bizkaia) ha denunciado ante la Ertzaintza amenazas contra la alcaldesa de la localidad, Itziar Carrocero, una de ellas realizada a través de redes sociales, con una diana en la que se ve la cara de la regidora en medio de una diana.

En un comunicado, la formación jeltzale ha recordado que ha condenado públicamente "los continuos insultos, coacciones y amenazas de las que está siendo objeto en los últimos días" la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera.

Según ha precisado, el partido le ha trasladado "todo su apoyo, afecto y solidaridad por estar soportando un hostigamiento del que ningún representante público debería ser objeto".

El PNV de la localiddad vizcaína ha explicado que "en una de estas acciones a través de redes sociales", aparece la imagen de la regidora "rodeada de una diana".

Para la formación jeltzale, la situación "es grave". Tras advertir de que estos comportamientos "no tienen cabida en una sociedad democrática ni en la convivencia" de la sociedad vasca, ha advertido de que "frente al miedo y la intimidación", responderá "con unidad, serenidad y determinación".

Por todo ello, "con el objetivo de que sean investigados y se determinen las responsabilidades que correspondan", ha denunciado las amenazas ante la Ertzaintza.