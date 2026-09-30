Gobierno Vasco propone Antondegi (San Sebastián) para Europan 19 con el fin de diseñar un ecobarrio de 3.000 viviendas

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha solicitado que el ámbito de Antondegi, situado en el barrio donostiarra de Martutene, se incorpore como emplazamiento a la 19ª edición de Europan, el concurso europeo de arquitectura y urbanismo que se celebra cada dos años. Su objetivo es contar, en el plazo aproximado de un año, con propuestas internacionales para diseñar un nuevo ecobarrio con capacidad para en torno a 3.000 viviendas.

El anuncio se ha realizado en Viena, donde una delegación encabezada por el consejero Denis Itxaso se encuentra de viaje institucional centrado en la colaboración en materia de vivienda pública y asequible. En la capital austriaca han visitado espacios urbanos desarrollados con el criterio y bajo las reglas de proyectos ganadores de Europan como es el caso de Wildgarten -jardín silvestre en alemán-, un barrio para 1.100 viviendas cuyo proyecto surgió de la 10ª edición de Europan y que ahora es una realidad habitada como una ciudad jardín del siglo XXI.

Si Europan acepta el emplazamiento de Antondegi, previsiblemente en noviembre, los equipos de arquitectura que concursen recibirán toda la información y la investigación disponibles sobre las características completas del ámbito a diseñar.

Antondegi ocupa la loma situada en el extremo sur de Donostia/San sebastián, junto al límite con Astigarraga, entre la vaguada de Torrua Zahar y el valle del Urumea. Es un territorio de aspecto rural, con caseríos y algunos edificios residenciales, y lo atraviesa una zona de interés para la funcionalidad ecológica que forma parte de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa.

El Plan General de Ordenación Urbana vigente, de 2010, prevé en este ámbito un desarrollo residencial con un alto porcentaje de vivienda pública. La ordenación contempla 283.000 metros cuadrados de edificabilidad residencial, una magnitud que permitiría desarrollar del orden de 3.000 viviendas en el conjunto del ámbito, que cuenta con una superficie total de 972.737 m2 de suelo, de los que el Gobierno Vasco, a través de Visesa, es titular de 286.850 m2, aproximadamente el 30% del conjunto.

Vivienda protegida

El Ejecutivo vasco ha destacado que esta participación supone "una posición relevante" para impulsar vivienda protegida dentro de la futura ordenación. En concreto, de los 283.000 m2 de edificabilidad residencial ordenada, 8.169 m2 corresponden a vivienda libre ya existente y los 274.811 m2 restantes constituyen nueva edificabilidad residencial. Sobre esta nueva edificabilidad se plantea una distribución aproximada entre VPO (62%), vivienda tasada (25%) y vivienda libre (13%).

A partir de la participación del Gobierno Vasco en el ámbito, la expectativa del Departamento es poder generar 160.786 m2 de techo residencial, que permitirían impulsar 1.110 viviendas protegidas: 789 viviendas de protección oficial y 321 viviendas tasadas. En conjunto, estas 1.110 viviendas representarían el 51% del aprovechamiento residencial correspondiente a la operación.

El reto que se plantea a los equipos encaja con el lema de esta edición, 'La ciudad renacida/Vivir juntos': imaginar un urbanismo del siglo XXI que integre los valores naturales del lugar y, al mismo tiempo, responda a una ciudad sometida a una fuerte presión habitacional, que se está quedando sin suelo y que desplaza a la periferia a quienes tienen menos recursos.

La voluntad del Departamento es que esta reflexión internacional pueda servir además para avanzar posteriormente en la definición urbanística del ámbito. Antondegi ya está recogido como ámbito residencial en el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia/San Sebastián, por lo que, una vez que se cuente con una propuesta ganadora y esta sea trabajada y pactada con el Ayuntamiento, el objetivo del Gobierno Vasco es poder abordar su ordenación pormenorizada de una manera ágil.

En este sentido, el Departamento plantea la posibilidad de impulsar un proyecto de actuación prioritaria, que permita acelerar los pasos necesarios para convertir la propuesta urbanística seleccionada en una ordenación concreta. El concurso de Europan permitiría anticipar el diseño del futuro barrio y que, a partir de ahí, la colaboración con el Ayuntamiento facilite avanzar en su desarrollo.

Una de las singularidades de la propuesta es que los estudios que compitan tendrán libertad para reflexionar, de manera complementaria, sobre cómo modernizar y actualizar el viejo polígono 27 de San Sebastián. De este modo, el concurso no se limita a diseñar un nuevo barrio residencial, sino que invita también a pensar cómo el nuevo desarrollo puede coser y revitalizar su entorno inmediato, incluida la actividad económica.

De la mano del ayuntamiento

El Departamento quiere avanzar en Antondegi de manera conjunta con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, "tal como el propio Consistorio desea y como ya se ha trabajado en otros ámbitos de la ciudad, como Playa de Vías".

En este sentido, ha apuntado que la convicción municipal será clave en este terreno. Tras precisar que han existido tentaciones de desclasificar este suelo para dejarlo como terreno rural, algo que, como consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso "no comparte", este ha apuntado que, "dada la emergencia habitacional que sufre San Sebastián y los pocos suelos" con los que cuenta, no pueden permitirse "renunciar a un ámbito como este".

En ese sentido, el Gobierno Vasco considera que la evolución urbana de la capital guipuzcoana en los últimos años ha cambiado también la posición de Antondegi. El desarrollo residencial del eje del Urumea, con Riberas de Loiola, cuarteles de Loiola, Txomin-Enea -que tendrá una segunda fase tras el derribo de la cárcel- y los futuros desarrollos de Antzita y Sarrueta, ha extendido progresivamente la ciudad hacia este ámbito.

"Quizá hace un tiempo Antondegi podía entenderse como un ámbito de discontinuidad, alejado de la trama urbana y desconectado de la ciudad. Hoy, con todos estos desarrollos previstos en el reciente protocolo firmado entre ambas administraciones, lo próximo a diseñar debe ser Antondegi", ha explicado Itxaso.

Por ello, ve necesario comenzar a definir su futuro con suficiente antelación. La pretensión es evitar que la falta de planificación prolongue durante años la puesta en marcha de nuevos ámbitos residenciales. "Conviene ir pensando y diseñando Antondegi con tiempo para que no nos pase lo que ha pasado con otros ámbitos como Auditz Akular, que llevan 15 años todavía sin empezar a diseñarse", ha señalado el consejero.

En este sentido, la participación en Europan permitirá abrir desde ahora una reflexión urbanística de escala europea sobre el futuro de Antondegi, su integración con la ciudad y su capacidad para generar vivienda asequible, al tiempo que se aborda la relación del nuevo desarrollo con su entorno y con la actividad económica del polígono 27.