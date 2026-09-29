Desarticulan en Barakaldo un laboratorio que producía 200 kilos de speed a la semana

La Guardia Civil ha desarticulado en Barakaldo (Bizkaia) un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta 200 kilos de speed a la semana y ya han ingresado en prisión dos hombres acusados de elaborar la droga.

Según ha informado la Guardia Civil, los investigadores sostienen que los detenidos habrían elaborado y puesto en circulación alrededor de 700 kilos de speed con una red de distribución para abastecer la droga en Euskadi, Cantabria y Navarra.

Las primeras indagaciones permitieron determinar que un hombre, vecino de Bilbao, mantenía contactos con una persona vinculada al tráfico de estupefacientes en Cantabria, que se abastecía de la droga en un garaje comunitario situado en Barakaldo. Los guardias civiles siguieron el rastro de las personas que intervenían en la actividad y pudieron identificar a un segundo implicado, vecino de Granada, que viajaba regularmente desde Andalucía hasta el aeropuerto vizcaíno. Durante sus breves estancias en Euskadi, mantenía encuentros con el otro investigado y se desplazaba hasta un piso de Barakaldo.

La investigación determinó que el vecino de Bilbao se encargaba de adquirir los productos y materiales necesarios para la elaboración de la droga y los trasladaba hasta el inmueble de Barakaldo.

Por su parte, el vecino de Granada era el "cocinero" y se encargaba de la elaborar y preparar la droga. La operación, de nombre ‘Presaka’, entró en su fase decisiva cuando los guardias civiles detectaron una nueva entrega de cinco bolsas isotérmicas con 38 paquetes con un peso total de 73 kilos entre "el cocinero" y el otro investigado. La sustancia fue sometida a pruebas que confirmaron que se trataba de sulfato de anfetamina, conocido como speed.

La Guardia Civil registró dos viviendas y dos garajes relacionados con los investigados. En el piso utilizado en Barakaldo fue localizado el laboratorio clandestino equipado con numerosos elementos destinados a la elaboración y preparación de drogas de síntesis. En uno de los garajes, los guardias civiles encontraron otros 13 paquetes con un peso de 23 kilos de speed junto a más material para su elaboración, preparación y envasado.