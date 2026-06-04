Las solicitudes de eutanasia en Euskadi aumentan un 61% en un año

La cifra de solicitudes de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi se ha incrementado en 2025 un 61,2%, hasta las 120,lo que refleja "una demanda creciente de esta prestación" en el conjunto de la sociedad vasca.

Un total de 107 de las 120 solicitudes fueron autorizadas al cumplir las condiciones establecidas por la ley para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir: enfermedad terminal (enfermedad grave e incurable) o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. De este modo, cerca del 90% de las solicitudes para un proceso de eutanasia fueron aprobadas en Euskadi, la tasa más alta desde la implantación de la ley de eutanasia.

No obstante, la memoria también refleja "la complejidad clínica de muchos de los casos", ya que 31 personas fallecieron durante el proceso tras presentar la solicitud, 21 de ellas una vez que el expediente ya había llegado a la Comisión de Garantía y Evaluación. Desde la entrada en vigor de la Ley, se ha garantizado la ayuda médica a morir a 211 personas en Euskadi.

Perfil de solicitantes

El análisis cualitativo del informe introduce además "algunos cambios relevantes" en el perfil y la forma de acceso a la prestación, ha explicado Salud. Así, se observa un aumento del peso del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), utilizado en el 20,8% de las solicitudes.

La edad media de las personas solicitantes se sitúa en 75 años, con un rango que va desde los 27 hasta los 98 años, y casi dos tercios de ellas (63,7%) habían recibido previamente atención paliativa durante el curso de su enfermedad. En cuanto a los motivos de las solicitudes, predominan los padecimientos crónicos e imposibilitantes (58,3%), frente a los casos de enfermedad grave e incurable (41,7%).