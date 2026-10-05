Osakidetza creará 36 nuevos quirófanos hasta 2032 en el marco de su 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos'

Osakidetza creará 36 nuevos quirófanos o salas de procedimientos quirofanizadas en el marco de su 'Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032', lo que supone un incremento del 21,2 por ciento respecto a los 170 de los que dispone actualmente en su red.

Este programa de infraestructuras, aprobado en diciembre del año pasado, ha sido presentado este lunes por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en el Parlamento Vasco.

El plan prevé una inversión de 1.600 millones de euros para el período 2025-2032 en un total de 74 actuaciones (62 específicas y 12 transversales), que abarcan la construcción de nuevos centros de Atención Primaria y la ampliación y reforma de los ya existentes, la modernización de la red de hospitales y de sus bloques quirúrgicos, o la incorporación de tecnología avanzada para la mejora en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

El programa, según han explicado este lunes el consejero de Salud y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, prevé crear 36 nuevos quirófanos o salas de procedimientos quirofanizadas, lo que supone un incremento del 21,2 por ciento respecto a los 170 de los que dispone actualmente en su red.

Estos 36 nuevos quirófanos o salas se habilitarán en el nuevo edificio del Hospital Universitario de Álava en Txagorritxu (siete nuevos quirófanos o salas), nuevo edificio del Hospital de Tolosa (otros siete), el Hospital Universitario de Basurto (cinco), el Hospital Universitario Donostia (cinco), el Hospital Universitario de Galdakao (cinco), el Hospital de Zumarraga (cinco), el Hospital Bidasoa (uno), y el Hospital Universitario de Cruces (uno).

Así, entre los proyectos estratégicos recogidos en el documento cabe destacar, por ejemplo, el nuevo hospital de referencia de Tolosa, el Centro de Alta Resolución de Durango (C.A.R.) o el acceso a la protonterapia para el tratamiento contra el cáncer.

El Programa de Infraestructuras se desarrollará junto con la ampliación de la plantilla de Osakidetza, con más de 2.000 nuevas plazas estructurales.

En el caso de las actuaciones previstas en el ámbito de la Atención Primaria, estas tienen como principal objetivo fortalecer la asistencia que se presta a la ciudadanía a través de equipamientos próximos a sus domicilios, modernos y accesibles.

En este sentido, el Programa de Infraestructuras contempla la construcción de 21 nuevos centros de salud y la reforma total o ampliación de otros ocho, además de reformas parciales. En total, el documento prevé una inversión de 200,8 millones de euros en la red de Atención Primaria.