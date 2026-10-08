Muere un hombre con viruela del mono en el Hospital Donostia

Un hombre que estaba ingresado en el Hospital Donostia con una patología oncológica ha muerto esta semana por viruela del mono, han confirmado fuentes del Departamento vasco de Salud.

El hombre, de 61 años, se contagió de la enfermedad al compartir habitación con otra persona, que se desconocía que estuviera infectada.

Ahora, ese paciente cero está en casa y al menos 25 personas, contactos estrechos y personal sanitario, han sido vacunadas

La viruela de mono es una enfermedad muy poco frecuente, que generalmente se presenta con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación en los ganglios) y erupción en manos y cara, similar a la varicela.