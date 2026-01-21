Más de Uno Euskadi emite un programa especial este jueves desde Fitur

Un año más, Onda Cero Euskadi estará presente en la feria FITUR para trasladar a la audiencia las diferentes campañas e iniciativas que desde el País Vasco se trasladan en una de las citas más importantes del sector.

El consejero Javier Hurtado será uno de los invitados. Con él desgranaremos los detalles de esa 'Guía para un turismo responsable', con la que todos los vascos somos interpelados, cuando nos convertimos en turistas

Stand premiado

El stand de Euskadi en IFEMA Madrid repite diseño tras haber sido reconocido como Mejor stand institucional en Fitur 2025. En forma de txalaparta, será el lugar de los actos y presentaciones de Euskadi. Hablaremos con sus responsables.

Las diferentes instituciones vascas presentan en esta ubicación sus propuestas, y en este Más de Uno Especial conoceremos por ejemplo una guía de turismo accesible de Vitoria, una guía de pueblos donde el surf tiene su protagonismo, y una guía de turismo de monte, desde Gipuzkoa. Por cierto que una de las invitadas será la Diputada de turismo de este territorio, Azahara Domínguez