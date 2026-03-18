Detenido un joven, al que requisaron 350 mecheros, por la quema intencionada de 20 vehículos en Irun

La Ertzaintza ha detenido, como resultado de una investigación llevada a cabo en colaboración con la policía local de la localidad guipuzcoana de Irun, a un joven de 25 años acusado de la quema intencionada de 20 vehículos en el municipio fronterizo, al que se le incautaron alrededor de 350 mecheros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el primer acto delictivo que se le imputa al ahora arrestado ocurrió el 6 de septiembre del pasado año en Irun.

Durante esa madrugada, en el barrio de Anaka se produjo el incendio intencionado de tres turismos. A partir de ese momento, entre esa fecha y el mes de enero del presente año, se registraron otras doce quemas deliberadas similares llevadas a cabo con idéntico modus operandi y en la misma zona de la ciudad.

Como resultado de las distintas acciones, un total de 20 vehículos, entre los que había turismos, furgonetas y ciclomotores, resultaron afectados, y varios de ellos quedaron totalmente calcinados.

En todos los casos, el presunto autor actuaba en horario nocturno, colocando algún elemento incendiario en las ruedas de vehículos que se encontraba estacionados en puntos dispares del citado barrio y entre cuyos propietarios no había conexión alguna, utilizando para desplazarse un patinete eléctrico.

La investigación desarrollada a lo largo de estos meses, así como los dispositivos de vigilancia realizados en colaboración con la Policía local de Irun, posibilitaron la identificación de un joven, de 25 años como implicado en el incendio intencionado de estos vehículos.

Por ello, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, en la tarde del lunes agentes de la Ertzaintza procedieron a la detención del sospechoso. Posteriormente fue llevada a cabo una entrada y registro en su domicilio donde, entre otras evidencias, fueron incautados alrededor de 350 mecheros y un recargador de combustible utilizado como posible iniciador, además del patinete y varias prendas que vestía en el momento de provocar los incendios.

Una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales este miércoles el arrestado ha sido presentado ante la Autoridad Judicial.