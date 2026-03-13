El director de orquesta Juanjo Mena anuncia su retirada debido al alzhéimer que padece

El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena, Premio Nacional de Música en 2016, ha anunciado este viernes su retirada definitiva debido al avance de la enfermedad de alzhéimer que padece. Mena, que anunció en enero de 2025 que sufría esta enfermedad, pero aseguró que tenía intención de seguir trabajando, ha explicado, en un comunicado, que la dolencia ha avanzado en este último año y le obliga a abandonar su carrera musical, aunque se ha comprometido a dirigir los conciertos que tiene programados en 2026.

Así, Mena se pondrá el próximo 21 de marzo al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña para interpretar la novena sinfonía de Schubert y también dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes de la ciudad andaluza en junio con un programa que incluye obras de Joaquín Rodrigo y Schumann. Estos son los conciertos que, por el momento, tiene programados, aunque podría dirigir alguno más a lo largo del año.

La partitura "más difícil"

Mena ha recordado que en 2025 comunicó que sufría alzhéimer y que se enfrentaba a la "partitura más difícil de interpretar" de todas las que había abordado en su vida. "El tiempo no ha pasado en balde, la enfermedad ha avanzado y yo también he cambiado. Las condiciones de hace un año no son las de ahora y la actual situación obliga a tomar decisiones importantes", ha explicado.

El músico alavés ha afirmado que siente "que ha llegado ya la hora de la despedida". "La citada partitura tiene un final y sus últimos compases están ya escritos. Los conciertos de este año serán, si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium", ha anunciado.

Mena ha pedido que estos conciertos de despedida "se conviertan, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo, en un motivo de celebración".

"Cuarenta años de carrera musical dan para muchísimas notas de agradecimiento. En primer lugar para mi familia, por su apoyo permanente y paciencia infinita y, en segundo lugar, a todos los aficionados, a todas las orquestas y a cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar", ha agregado.

"Hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y argumento principal de encuentro solidario y amistoso entre las personas". "Hasta siempre", se ha despedido.