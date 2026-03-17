Huelga general en Euskadi: barricadas, cortes de tráfico y piquetes

Los piquetes han salido desde primera hora a diversos puntos, como las fábricas de Michelin y Mercedes en Vitoria, donde junto a un dispositivo policial, los trabajadores del turno de mañana se han ido incorporando a sus labores en la planta sin mayor problema.

Piquetes en Mercedes | Onda Cero

En Bilbao, piquetes han realizado una sentada en los accesos por San Mamés sobre las siete y media de la mañana, cortando el tráfico en este punto. Además, también está cortado el acceso a la capital vizcaína por Santo Domingo.

Piquetes en Bilbao | Onda Cero

Cortes de tráfico

Los sindicatos convocates hablan desde primera hora de éxito y amplio seguimiento. ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han indicado que la actividad es "muy inferior a la habitual y el tráfico ha descendido".

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre las cinco de la mañana en la BI-2632 en el Alto de Kanpazar en Elorrio, piquetes han cortado unos árboles que han caído sobre la calzada y el tráfico se ha logrado reabrir a las seis y diez de la mañana tras su retirada.

Por otra parte, en la BI-2301 también se ha cortado el tráfico en el Alto de Trabakua, en Mallabia (Bizkaia) sobre las cinco y media de la mañana, donde se han colocado barricadas de neumáticos, que se han retirado y se ha abierto la vía sobre las seis y cuarto de la mañana.

También se ha producido otro corte en la N-634 en el Alto de Itziar, dentro del término de Deba en Gipuzkoa, donde poco antes de las seis y media se han colocado piquetes con vehículos cortando la vía. Pasadas las seis y media de la mañana, se había solventado la incidencia.

Asimismo, se están produciendo algunos problemas por la acción de los piquetes en los accesos a algunos como polígonos como el de El Campillo en Abanto o el de Sarrikola en Larrabetzu.