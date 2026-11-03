El león de las cavernas de Mendaro, un hallazgo paleontológico 'excepcional'

La Diputación de Gipuzkoa ha presentado en Gordailua, Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa, los restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea) descubierto en el macizo de Arno, en Mendaro. Se trata de un hallazgo paleontológico excepcional, ya que constituye el único esqueleto completo conocido de un ejemplar subadulto de esta especie localizado hasta la fecha en la península ibérica.

Los estudios realizados indican que el animal murió hace aproximadamente 31.500 años y que se trataba probablemente de un macho de entre dos y tres años. El descubrimiento permitirá ampliar el conocimiento sobre una especie extinguida hace entre 14.000 y 12.000 años, especialmente en aspectos relacionados con su crecimiento y desarrollo.

El hallazgo se produjo en marzo de 2023, cuando integrantes de Burumendi Espeleologia Taldea, de Mutriku, localizaron una nueva galería en una cavidad situada en el macizo de Arno. Durante la exploración encontraron los restos de un león de las cavernas, algunos de ellos todavía en conexión anatómica. El grupo comunicó inmediatamente el descubrimiento a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a la Universidad del País Vasco.

Tras una primera valoración científica, se puso en marcha un proceso de documentación, excavación y recuperación de los fósiles. Y no fue sencillo. La recuperación presentó importantes dificultades técnicas debido a las características de la cavidad. El esqueleto se encontraba disperso en una superficie irregular de poco más de dos metros por un metro, dentro de una galería estrecha y abrupta.