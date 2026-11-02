Los anguleros denuncian la contaminación del estuario del Oria por la extracción de gasoil del 'Gure Gaskuña'

La Asociación de Anguleros de Euskadi ha denunciado la gestión que se está realizando para la retirada del barco, semihundido a las puertas del puerto de Orio desde el 24 de septiembre. Más de un mes después comenzaba hace unos días la extracción de los 17.000 litros de gasoil en tanques 'dentro de un casco inestable y escorado, en un estuario que es zona de producción de angula'

'Las barreras anticontaminación no han impedido que el estuario se contamine ni han evitado que la situación empeore', han denunciado en un comunicado.

Por todo ello, los anguleros exigen la retirada inmediata del barco, y varios informes con analíticas de aguas y una evaluación del daño causado al estuario y la angula. 'El Oria no es solo un puerto, lo que ha ocurrido con el Gure Gaskuña no puede volver a repetirse'.