Los patinetes eléctricos que cumplan la normativa podrán acceder al transporte público en Euskadi

La Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) ha acordado autorizar el acceso al transporte público de los patinetes eléctricos que cumplan la normativa, mientras que la prohibición se mantendrá en vehículos de movilidad personal que no estén registrados o que hayan sido manipulados.

Asimismo, este organismo ha acordado mantener un 20% para quienes más utilizan el transporte público y la gratuidad hasta los 12 años a partir de 2027 en caso de que decaigan los descuentos actuales.

Estas decisiones se han adoptado en el pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi celebrado este viernes. La ATE, el órgano de coordinación de las principales administraciones y operadoras del transporte público de la comunidad autónoma, ha abordado en este encuentro el futuro de los descuentos actuales y ha acordado el fin de las restricciones a la incorporación de los patinetes eléctricos en trenes, tranvías y autobuses.

Esta última decisión se ha adoptado ante los cambios normativos en materia de los vehículos de movilidad personal y su uso en el espacio público derivados de las modificaciones del Reglamento General de Vehículos a nivel estatal, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Ante la finalización del periodo transitorio para que las personas usuarias pudieran adaptarse a la nueva normativa -algo que sucederá el próximo 22 de enero- y con la entrada en vigor de la normativa en su plenitud, la ATE ha acordado que las administraciones competentes eleven a los órganos de decisión de sus operadores del transporte público la decisión de autorizar el acceso de patinetes eléctricos que cumplan con dicha normativa.

De esta manera, tendrán luz verde aquellos vehículos de movilidad personal que estén inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros, porten la etiqueta identificativa y cuenten con el correspondiente certificado de características y con un seguro de responsabilidad civil en vigor.

Aquellos patinetes que no cumplan con estos requisitos seguirán prohibidos en el transporte público, al igual que está prohibida su circulación por el espacio público. La restricción se extenderá a patinetes que hayan sido manipulados o presenten indicios de riesgo de incidentes térmicos.

La consejera de Movilidad Sostenible y presidenta de la ATE, Susana García Chueca, ha explicado que, de esta forma, la ATE ha aprobado que los distintos operadores del transporte público de Euskadi, en el seno de sus órganos de decisión, autoricen el acceso a los patinetes eléctricos que cumplan con los requisitos de seguridad que la normativa establece, "conciliando de esta manera la seguridad de las personas viajeras con la integración de este tipo de vehículos en el sistema de movilidad y la intermodalidad".

Bonificaciones

La Autoridad del Transporte de Euskadi ha refrendado, asimismo, el acuerdo existente en materia de bonificaciones al transporte público. Los descuentos, en vigor desde septiembre de 2022 mediante la aprobación de reales decretos anuales, cuentan este año con una bonificación del 50% en jóvenes y la gratuidad en menores hasta cumplir los 15 años, que sufraga el Gobierno de España, y una subvención del 40% para la población general en abonos y títulos multiviaje, cuya financiación procede en un 20% del Gobierno central, el 10% del Gobierno Vasco, que apoya al resto de operadores de Euskadi, y el 10% restante de cada operador.

En caso de que esta estructura de descuentos se prorrogue más allá de final del presente año, el Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi se ha mostrado partidario de mantener la financiación actual, mientras que si decae, ha acordado aplicar el acuerdo establecido por las administraciones vascas. Esta rebaja consiste en un sistema de descuentos del 20% en la población general con abonos y títulos multiviaje personalizados -Bat, Barik y Mugi-, financiado por cada operador, y mantener la gratuidad hasta los 12 años.