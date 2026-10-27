El Gobierno Vasco activa el programa Eguzki Hotz con 120 millones de euros para impulsar la climatización sostenible

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el programa 'Eguzki Hotz', que destina 120 millones de euros a impulsar la climatización sostenible y el autoconsumo, para lo que favorecerá la adaptación de los edificios a las altas temperaturas y a las olas de calor a través de sistemas de climatización vinculados a fuentes propias de generación eléctrica renovable.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregi, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la aprobación del programa en el Consejo de Gobierno, ha explicado que podrán acogerse a estas ayudas la industria, los hogares, los centros sanitarios y educativos, las empresas de servicios y los pequeños y medianos comercios, así como distintos equipamientos al servicio de la ciudadanía, como comisarías, y ambulatorios.

Las líneas de apoyo permitirán actuar sobre viviendas, centros públicos y lugares de trabajo para mejorar el confort térmico, reducir el consumo energético y avanzar en el bienestar de las personas.

La iniciativa se enmarca en una actuación más amplia del Gobierno Vasco orientada a reforzar la autonomía energética, la eficiencia energética y la adaptación climática de los edificios. El programa se desarrollará mediante diferentes líneas complementarias de ayudas, adaptadas a las necesidades de cada ámbito.

El proyecto 'Eguzki Hotz', gestionado por el Ente Vasco de la Energía, amplía el enfoque de las ayudas al autoconsumo. El programa impulsará conjuntamente la generación eléctrica renovable, el almacenamiento y la electrificación de los sistemas de calor y frio mediante energías renovables.

Pionera

'Eguzki Hotz' introduce un planteamiento pionero en Europa. Con carácter general, las ayudas a la climatización estarán condicionadas a que los nuevos equipos se vinculen con una fuente propia de generación eléctrica renovable.

La electricidad necesaria para refrigerar o climatizar un edificio podrá proceder de una instalación de autoconsumo, de una comunidad ciudadana de energía o de una comunidad de energías renovables. De este modo, la electricidad producida en el propio edificio o en su entorno podrá alimentar los equipos de climatización.

La energía generada durante las horas de mayor radiación solar podrá utilizarse para refrigerar los edificios y reducir tanto el consumo procedente de la red como la factura energética. 'Eguzki Hotz' combina así tres objetivos especialmente relevantes: mayor autonomía energética, descarbonización de los sistemas de calor y frio, y adaptación climática frente al aumento de las temperaturas.

En el ámbito residencial, las ayudas para instalaciones fotovoltaicas pueden cubrir hasta el 55% del coste. Para las empresas, el porcentaje depende de su tamaño: hasta el 25% en las grandes, el 30% en las medianas y el 45% en las pequeñas empresas. En climatización renovable, el apoyo puede alcanzar el 45% para sistemas de generación en geotermia y el 30% en los de aerotermia.

Plazo

Las solicitudes a Eguzki Hotz podrán presentarse desde el 5 de noviembre hasta el agotamiento del presupuesto y, como máximo, hasta el 29 de septiembre de 2028. Las actuaciones dispondrán de 18 meses desde la notificación de la resolución para su justificación. La fecha límite será, en todo caso, el 31 de octubre de 2029.

Cuando la persona o entidad beneficiaria desarrolle una actividad económica, deberá solicitar la ayuda antes de iniciar las actuaciones o asumir compromisos firmes para ejecutarlas. Para las personas beneficiarias sin actividad económica, se admitirán compromisos firmes de ejecución, presupuestos aceptados, pedidos, contratos, facturas y pagos fechados desde el 1 de enero de 2026.