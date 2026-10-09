Un juzgado condena al Gobierno Vasco a abonar los pagos pendientes de ambulancias La Pau a sus trabajadores

El juzgado de lo social 3 de Vitoria-Gasteiz ha condenado al Gobierno Vasco como responsable civil subsidiario de las nóminas que Ambulancias La Pau no abonó a sus trabajadores, después de que la empresa dejara de prestar sus servicios en Euskadi en noviembre de 2024, según ha informado el sindicato ESK en un comunicado, en el que ha cifrado en cerca de un millón de euros la suma que deberá asumir el Ejecutivo.

ESK ha destacado que, de esta manera, el Gobierno Vasco "vuelve a asumir las deudas" de las empresas subcontratas para realizar el Transporte Sanitario.

El sindicato, que ha subrayado que esta sentencia da "la razón" a su denuncia, ha añadido que la situación "no es nueva", dado que en 2022 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ya condenó al Departamento de Salud, como responsable civil subsidiario, por lo que tuvo que abonar las nóminas que no pagó ambulancias Larrialdiak, que abandonó el servicio en diciembre de 2019.

La cantidad que deberá asumir ahora el Gobierno Vasco como pago a las personas trabajadoras asciende a un millón de euros aproximadamente.

Gestión directa

ESK ha pedido al Departamento de Salud que "deje de despilfarrar el dinero de los y las contribuyentes y asuma la gestión directa de este servicio esencial para la ciudadanía". El sindicato ha destacado que existen informes técnicos que acreditan la gestión directa "es más eficiente y barata".

El sindicato ha reiterado su solicitud para que el Departamento de Salud adopte la decisión de proveer con medios propios el servicio de transporte sanitario urgente y de atención a las urgencias y emergencias sanitarias, mediante su integración orgánica en Osakidetza, y que en consecuencia subrogue al personal que actualmente presta servicio en las empresas subcontratadas.