Jeff Tweedy, Estrella Morente, Rodrigo Cuevas y Anastacia estarán en la programación de Kursaal Eszena en 2026

La programación de Kursaal Eszena de San Sebastián para 2026 incluye propuestas de música popular con artistas como Jeff Teedy, líder de Wilco; la cantante Estrella Morente; Rodrigo Cuevas, Anastacia y Grison; así de música clásica como la del Ballet de la Ópera del Capitolio de Toulouse o English Chamber Orquestra; y conciertos didácticos para los más pequeños como el espectáculo 'Basatia naiz' de La Maquiné.

La primera propuesta de Kursaal Eszena para 2026 llegará el 3 de enero con el concierto de la banda vasca Nogen, que celebra su primera década de trayectoria, con entradas agotadas. La temporada seguirá el 16 de enero con la primera cita de música clásica a cargo de la estrella "fenómeno mediático" del piano Yuja Wang, junto a "una de las mejores orquestas", la Mahler Chamber Orchestra, y bajo la dirección de Fabien Gabel, según ha desgranado Alfaya.

En total serán 22 propuestas de música clásica, popular y para el público familiar e infantil, a las que antes de verano se sumarán nuevos conciertos a celebrarse de octubre a diciembre. Las entradas de los conciertos de la nueva temporada se pueden adquirir ya desde este lunes en la web y taquillas del Kursaal. Además, habrá abonos y descuentos 'Eszena Kide'.

El 4 de febrero llegará el cuarto capítulo de la 'Integral de las Sinfonías' de Beethoven de la mano de Orchestre des Champs Elysées bajo la dirección de Philippe Herrewghe. El día 28 de febrero artistas locales comandados por Enrique Solinís acercarán arias y danzas del Barroco en el espectáculo 'Masquarade' de la recién creada Orquesta Barroca del País Vasco, junto a las danzas de Bilaka Kolectiboa de Iparralde.

Además, en el apartado de música clásica, el 12 de abril el Ballet de la Ópera nacional del Capitolio de Toulouse presentará su "espectacular" trabajo 'Sémiramis/Don Juan' y el 14 de mayo el violonchelista Steven Isserlis, "uno de los mejores solistas", actuará junto a la English Chamber Orchestra bajo la dirección de Roberto Forés. Tras el verano, el 27 de octubre actuará el pianista "de culto" Piotr Anderszewski.

El Scapino Ballet Rotterdam mostrará su reciente producción 'La Mer' el 17 de noviembre y la orquesta y coro Ensemble Les Surprises y la soprano Véronique Gens ofrecerán el programa 'Reinas', que rinde homenaje a las reinas en la ópera francesa del siglo XVIII, el día 28 de noviembre. El 16 de diciembre, se volverá a cerrar el año, como en el presente ejercicio, con el 'Oratorio de Navidad' de Bach a cargo de Collegium Vocale Gent bajo la dirección de Philippe Herreweghe.

En el apartado de música popular, tras la propuesta de Nogen el 3 de enero, Fernandino ha indicado que llegará a Kursaal Eszena el líder del grupo Wilco, Jeff Tweeedy, que presentará su último trabajo en solitario 'Twilight Override'.

Estrella Morente recalará en Kursaal Eszena el 19 de febrero dentro de su gira 'De Estrella a estrellas' en la que rinde tributo a voces femeninas que han marcado su vida, como Rocío Durcal o Édith Piaf. El 13 de marzo actuará el músico, beatboxer y colaborador del programa de televisión 'La Revuelta', Grison con el espectáculo 'En Bucle' que mezcla humor y música reinterpretando clásicos del soul, funk y la música disco.

El grupo La La Love You actuará el 16 de marzo y el 17 de mayo Rodrigo Cuevas con su show 'La Belleza'. Se sumará el 22 de octubre la actuación, ya anunciada, de la cantante Anastacia que celebra el 25 aniversario de su disco debut 'Not That Kind'.