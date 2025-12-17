El Patronato del Guggenheim Bilbao decide paralizar la ampliación del museo a Urdaibai

El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao, en el que participan la dirección americana y las instituciones vascas, ha decidido paralizar el proyecto de expansión del centro a la comarca vizcaína de Busturialdea-Urdaibai, que acoge la única Reserva de la Biosfera de Euskadi, tras dos años de reflexión sobre su viabilidad.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea; y la directora del museo, Miren Arzalluz, han sido las encargadas de dar a conocer la decisión de los patronos al término de su reunión. Según han explicado en una comparecencia pública, la decisión, "difícil", pero "responsable", ha estado motivada por la acumulación de dificultades, incertidumbres jurídicas y limitaciones territoriales, urbanísticas y medioambientales en torno al proyecto.

Dos años de reflexión

El anuncio se produce pasados los dos años de reflexión (2024 y 2025) que se dio el Patronato para decidir si seguía adelante con la ampliación del museo, un proyecto que ha recibido gran contestación cultural y social. "El camino para hacerlo realidad sería muy largo, complejo y sin todas las garantía que requiere un proyecto de esta envergadura", por lo que se ha concluido que "poner el fin al proyecto es la mejor decisión, la más responsable", ha dicho la diputada general de Bizkaia.

Según ha indicado, son varios los motivos que explican "la inviabilidad" del proyecto en un plazo de, al menos diez años, que "se sumarían a los 17 transcurridos desde que se formulara la primera idea" en torno a él.Etxanobe ha indicado que desde el inicio, el Patronato fue consciente de las dificultades del proyecto, que debía desarrollarse "en un marco legal, medioambiental, urbanístico y social complejo", sometido a "estrictas limitaciones".

Incertidumbres

Ha explicado que a ellas se suman "dos grandes incertidumbres": una relacionada con "la guía de servidumbre" de protección en Urdaibai, cuya delimitación "está siendo objeto de tres procedimientos judiciales", y la segunda relacionada con la tramitación urbanística. "Ambas cuestiones no se resolverán previsiblemente hasta el año 2031", ha dicho.

Etxanobe ha señalado que la Diputación está en conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica para que los 40 millones de euros que destinó a la regeneración ambiental de la zona de Urdaibai, como paso previo para la nueva sede del Guggenheim en la zona, "se queden en Bizkaia" con el fin de continuar con las actuaciones de recuperación ambiental.

Tras poner fin al proyecto, ahora la mirada se pone en "el futuro" con el foco centrado en el desarrollo de la comarca de Busturialdea-Urdaibai y el apoyo al Museo Guggenheim Bilbao, que va a incorporar "el conocimiento acumulado" en el proceso para la frustrada ampliación del centro al análisis que va a desarrollar para la elaboración de su próximo plan estratégico 2027-2030.

El objetivo es explorar alternativas para elaborar una propuesta que responda al objetivo del museo de crecer para seguir siendo una institución cultural relevante en el ámbito internacional y motor de la escena cultural, económica y social de Euskadi, ha explicado la directora del Guggenheim Bilbao. Sobre ese crecimiento que se persigue, Miren Arzalluz ha instado a no centrarse "en hablar de metros cuadrados" o un espacio físico concreto, sino en términos de "proceso transformador". EFE