Más del 85% del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Más del 85% del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera de su territorio, considera la posibilidad de regresar a su lugar de origen para su desarrollo profesional, lo que supondría la recuperación de unos 35.700 perfiles profesionales de alta cualificación para estas comunidades autónomas.

Estos datos se encuentran recogidos en un informe sobre la juventud vasca y navarra en la diáspora, elaborado por Artizarra Fundazioa, organización sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y empresarios vascos y navarros comprometidos con el desarrollo sostenible del territorio, y Deusto Business School (DBS).

El objetivo del informe es "conocer las razones de su marcha, las condiciones para su vuelta", y, además, "impulsar herramientas y el diseño de políticas activas e iniciativas sociales que promuevan y favorezcan el retorno de este talento joven", según han explicado Jon Ander de las Fuentes, miembro de Artizarra, y Guillermo Dorronsoro, profesor en DBS.

En la actualidad, cerca de 30.000 jóvenes vascos y 12.000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y el 85% desea regresar (37.500). Según Artizarra, se trata de "una diáspora joven amplia, diversa" y con un componente de "capital humano cualificado", con estudios de grado y, sobre todo, de máster y doctorado, concentrados en ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM.

La estancia de estos jóvenes es prolongada, ya que el 60% lleva más de seis años fuera de su lugar de origen. Entre los motivos de su salida predominan el empleo y desarrollo profesional, y la búsqueda de mejores salarios y proyección profesional "como factores claves".

Mientras, "los principales frenos" que encuentran para materializar su regreso son "la falta de oportunidades laborales y proyectos de interés, de reconocimiento profesional, y el problema de acceso a la vivienda en estos territorios".

El informe afirma que, frente a los riesgos de despoblación, envejecimiento y fuga de capital humano, diversos países y regiones europeas han puesto en marcha "políticas activas para atraer talento, combinando incentivos fiscales, oportunidades laborales, oferta residencial y programas de arraigo".

Euskadi y Navarra "compiten en este escenario" y deben "establecer dinámicas urgentes que frenen la emigración de talento joven y generen condiciones para el retorno, así como el fortalecimiento de una diáspora activa, conectada y comprometida con el arraigo al territorio".

Identificar oportunidades

Según sus impulsores, "más allá del diagnóstico", el informe de Artizarra y DBS quiere "identificar oportunidades, reforzar vínculos y sentar las bases para recuperar esa inversión en talento".

Jon Ander de las Fuentes ha asegurado que en Artizarra creen "firmemente" que el arraigo es "una ventaja competitiva para cualquier territorio". "Para nosotros se compone de tres pilares: arraigo empresarial, de capital y de talento. Por ello, consideramos fundamental trabajar por arraigar el talento y también por recuperar el que está en la diáspora vasca y navarra", ha explicado.

Por su parte, Guillermo Dorronsoro, ha afirmado que "no hay ninguna inversión más rentable para Euskadi y Navarra" que la que se dedique a "crear las condiciones que permitan el retorno de nuestra diáspora o, al menos, a mantener el vínculo con estas personas".

"Es una tarea que debe ser liderada por nuestras instituciones, y compartida por las empresas y la sociedad civil. Esta iniciativa de Artizarra es, sin duda, oportuna y necesaria: es preciso conocer el colectivo para poder diseñar medidas eficaces", ha manifestado.