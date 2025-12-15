La exposición de belenes de El Carmen, en Vitoria reúne más de 80 nacimientos de los cinco continentes

La tradicional exposición de belenes de la iglesia de El Carmen en Vitoria-Gasteiz regresa estas Navidades con una propuesta que pretende mostrar la globalidad del belén, presente en todos los rincones del mundo y adaptado a diferentes culturas y estilos. Bajo el título Denontzat, la muestra reúne más de 80 nacimientos procedentes de los cinco continentes.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, y la directora de Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua, han visitado este lunes la exposición junto a la Asociación Belenista de Álava, organizadora del evento. Según han destacado, esta colección se ha consolidado como una de las más visitadas de la ciudad, con entre 35.000 y 40.000 visitantes cada Navidad.

La exposición abrirá sus puertas del 20 de diciembre hasta la festividad de Reyes en la iglesia de El Carmen, ofreciendo a vecinos y visitantes un recorrido por la diversidad artística y cultural que rodea la tradición del belén.