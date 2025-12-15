Belenes

La exposición de belenes de El Carmen, en Vitoria reúne más de 80 nacimientos de los cinco continentes

Bajo el título Denontzat, la muestra busca reflejar la universalidad del belén y podrá visitarse del 20 de diciembre hasta Reyes en la iglesia de El Carmen, una cita que cada año atrae a más de 35.000 personas.

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

La tradicional exposición de belenes de la iglesia de El Carmen en Vitoria-Gasteiz regresa estas Navidades con una propuesta que pretende mostrar la globalidad del belén, presente en todos los rincones del mundo y adaptado a diferentes culturas y estilos. Bajo el título Denontzat, la muestra reúne más de 80 nacimientos procedentes de los cinco continentes.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, y la directora de Fundación Vital, Arantxa Ibáñez de Opacua, han visitado este lunes la exposición junto a la Asociación Belenista de Álava, organizadora del evento. Según han destacado, esta colección se ha consolidado como una de las más visitadas de la ciudad, con entre 35.000 y 40.000 visitantes cada Navidad.

La exposición abrirá sus puertas del 20 de diciembre hasta la festividad de Reyes en la iglesia de El Carmen, ofreciendo a vecinos y visitantes un recorrido por la diversidad artística y cultural que rodea la tradición del belén.

