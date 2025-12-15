Homenaje

Dos sellos conmemorativos homenajean al tren de vapor y al oficio de fogonero

La presentación de los dos sellos conmemorativos se ha celebrado en el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, donde se ha destacado la importancia de conservar la memoria histórica del transporte ferroviario y de los oficios que lo hicieron posible.

Gobierno Vasco y Correos homenajean al tren de vapor y al oficio de fogonero con dos sellos conmemorativos
El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco y Correos han presentado este lunes en Azpeitia dos sellos dedicados al tren de vapor de Euskotren y al oficio de fogonero, dentro de las series filatélicas Trenes Históricos y Oficios Antiguos. El acto ha contado con la presencia de la consejera Susana García Chueca, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola.

García Chueca ha realizado el matasellado de honor y ha subrayado la labor del museo, que “desde hace más de tres décadas conserva y transmite la memoria de un medio de transporte que forma parte esencial de nuestra historia, presente y futuro”. El sello de Trenes Históricos reproduce la imagen del tren de vapor que Euskotren mantiene operativo para fines turísticos y didácticos, mientras que el de Oficios Antiguos rinde homenaje al fogonero, figura clave en el funcionamiento de las locomotoras de vapor.

La emisión consta de 72.000 sellos, 3.000 Pliegos Premium y 4.500 tarjetas prefranqueadas, disponibles en oficinas de Correos, Correos Market y el Servicio Filatélico. Con esta iniciativa se pone en valor tanto la tradición ferroviaria vasca como los oficios que, aunque hoy desaparecidos, fueron esenciales para el desarrollo del transporte.

