Dos sellos conmemorativos homenajean al tren de vapor y al oficio de fogonero

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco y Correos han presentado este lunes en Azpeitia dos sellos dedicados al tren de vapor de Euskotren y al oficio de fogonero, dentro de las series filatélicas Trenes Históricos y Oficios Antiguos. El acto ha contado con la presencia de la consejera Susana García Chueca, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el director del Museo Vasco del Ferrocarril, Juanjo Olaizola.
García Chueca ha realizado el matasellado de honor y ha subrayado la labor del museo, que “desde hace más de tres décadas conserva y transmite la memoria de un medio de transporte que forma parte esencial de nuestra historia, presente y futuro”. El sello de Trenes Históricos reproduce la imagen del tren de vapor que Euskotren mantiene operativo para fines turísticos y didácticos, mientras que el de Oficios Antiguos rinde homenaje al fogonero, figura clave en el funcionamiento de las locomotoras de vapor.
La emisión consta de 72.000 sellos, 3.000 Pliegos Premium y 4.500 tarjetas prefranqueadas, disponibles en oficinas de Correos, Correos Market y el Servicio Filatélico. Con esta iniciativa se pone en valor tanto la tradición ferroviaria vasca como los oficios que, aunque hoy desaparecidos, fueron esenciales para el desarrollo del transporte.