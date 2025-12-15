Detenido en Álava un creador de pornografía infantil que usaba IA para manipular imágenes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Álava a un presunto productor de pornografía infantil que empleaba herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes manipuladas de menores.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando los ciberagentes detectaron su actividad gracias a labores de ciberpatrullaje y cooperación internacional.

El arrestado utilizaba sofisticadas técnicas para ocultar su identidad en la red, lo que dificultó su localización. Finalmente, tras un registro en su domicilio, fue detenido como presunto autor de un delito de corrupción de menores por producción y tenencia de pornografía infantil.

Entre el material intervenido se hallaron imágenes creadas mediante IA, tras fotografiar a menores en piscinas y espacios públicos para posteriormente desnudar digitalmente a las víctimas. La operación pone de relieve el uso creciente de tecnologías avanzadas en delitos contra la infancia y la importancia de la vigilancia en entornos digitales.