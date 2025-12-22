Un detenido relacionado con la muerte de una mujer en su piso de Barakaldo

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación policial tras la localización en la mañana del domingo, en una vivienda de Barakaldo. del cuerpo sin vida de una mujer. La policía autonómica vasca fue alertada, en torno a las once y media de la mañana, por parte de familiares de la mujer. La habían encontrado inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de su vivienda.

Al lugar se han desplazado dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, siendo confirmada la ausencia de vida de la víctima. Para el esclarecimiento de lo ocurrido, también se ha personado allí una comisión judicial y médico forense, iniciándose la correspondiente investigación.

Sobre las nueve y media horas de la noche del domingo, la Ertzaintza ha procedido a la detención de una persona por su presunta relación con la aparición del cadáver de una mujer esta mañana en Barakaldo. La investigación continúa y será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.