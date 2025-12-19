CAF gana finalmente el contrato de fabricación de trenes en Bélgica por 1.700 millones de euros

CAF se ha adjudicado oficialmente el contrato público convocado en Bélgica para fabricar nuevos trenes por 1.700 millones de euros, habiendo ya encargado un primer pedido que consiste en la entrega de 180 vagones de 54.000 plazas.

La compañía con sede en Beasain (Gipuzkoa) pone así fin a la incertidumbre que rodeaba a este contrato, que levantó una gran polémica en Bélgica, donde la francesa Alstom ya tiene varias fábricas y los sindicatos y políticos criticaron que esta empresa no se llevase el contrato.

Sin embargo, el gestor público ferroviario de ese país, la SNCB --entidad que ha comunicado hoy la adjudicación-- decidió el pasado mes de febrero adjudicar a la vasca este contrato, una decisión que fue anulada por el propio Consejo de Estado de Bélgica, que pidió que se justificase de una manera más detallada la elección de CAF.

Posteriormente, debido a las presiones de sindicatos y partidos belgas por la participación de CAF en un contrato en la Palestina ocupada ilegalmente por Israel, la SNCB pidió a la empresa vasca que confirmase que sus actividades respetan los derechos humanos e internacionales.

CAF lanzó un comunicado detallando su actividad en Cisjordania y defendiendo que sí respeta los derechos humanos, haciendo hincapié en que el tranvía que construye en Jerusalén beneficia al transporte tanto de judíos como de los árabes. No obstante, terminó entrando en una 'lista negra' de la ONU.

Este viernes, la SNCB ha comunicado que ya ha adjudicado oficialmente a CAF el contrato e incluso que ya le ha encargado los primeros trenes. Se trata de un primer pedido de 1.700 millones de euros para 180 vagones con 54.000 plazas, que entrarán en servicio en 2030.

Además, ambas partes han firmado un contrato marco que permite encargos adicionales de construcción de trenes, hasta un total de 380 unidades con 170.000 plazas durante los próximos 12 años, lo que podría impulsar esta cifra hasta los 3.400 millones de euros.

Experiencia de CAF

En la región del Benelux, CAF ya ha acometido otros grandes contratos como el suministro de unidades de metro para Bruselas, unidades de metro y tranvía para Ámsterdam, y tranvías para Luxemburgo, Utrecht, la línea costera belga, Amberes y Lieja.

Asimismo, ha entregado más de 200 trenes de cercanías y 60 unidades de doble piso al operador neerlandés NS (Nederlandse Spoorwegen), así como 10 trenes de cercanías para el operador holandés QBuzz.

En cuanto al negocio de autobuses, la presencia de Solaris es también relevante, habiendo suministrado cerca de 550 autobuses a los principales operadores de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Emisión de deuda

Por otra parte, la compañía ha procedido a la renovación del programa de emisión de pagarés por un saldo nominal máximo agregado de 250 millones de euros.

El programa ha sido incorporado este viernes al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y permitirá a la empresa llevar a cabo emisiones de pagarés con un vencimiento de hasta 730 días durante un periodo de 12 meses, que serán admitidos a negociación en el MARF.