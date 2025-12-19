Uno de cada cuatro jóvenes de la 'generación Z' en Euskadi cree que Franco "trajo bienestar"

Uno de cada cuatro jóvenes de la 'generación Z' en Euskadi cree que el dictador Francisco Franco fue un gobernante que "trajo bienestar social a la ciudadanía", y que el franquismo fue "un periodo que aportó estabilidad económica que generó un fuerte compromiso con el desarrollo" de la Comunidad Autónoma Vasca.

Así lo refleja la última edición del Deustobarómetro que elabora la Universidad de Deusto, correspondiente a la oleada de invierno de 2025, presentados este viernes por los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi.

Violencia y altercados

El Deustobarómetro también indica que el 67% de la sociedad vasca cree que, tanto la ultraderecha como los autodenominados "antifascistas" son responsables de la violencia que se genera alrededor de las manifestaciones y actos de grupos o personas de ultraderecha en Euskadi.

Además, el 56% considera que la Ertzaintza está protegiendo "adecuadamente" el orden público y garantizando la libertad de expresión con su actuación en este tipo de altercados.