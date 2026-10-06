Jauregi destaca que el proyecto para desarrollar la nueva generación de motores aeronáuticos creará 800 empleos

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha destacado que el proyecto transformador 'Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico para la Aviación Sostenible y Competitiva en Euskadi' creará un total de 800 puestos de trabajo (200 empleos directos y 600 indirectos).

Jauregi ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para dar cuenta de este plan que "supone un paso más en el desarrollo de la industria aeronáutica de Euskadi", a preguntas de EH Bildu en comisión parlamentaria.

El consejero ha subrayado que este primer proyecto transformador del 'Plan de Industria' "aborda un gran desafío tecnológico", el desarrollo e industrialización de nuevas arquitecturas de motor que "se traduzcan en la aviación del futuro", gracias a la integración de tecnologías disruptivas, como la digitalización industrial, la inteligencia artificial y la tecnología tecnológica.

Según ha trasladado, el proyecto permitirá que la industria vasca "profundice en la fabricación avanzada, genere una oferta tecnológica diferencial e incremente su competitividad, lo que le permitirá acceder a nuevos nichos de mercado en el ámbito internacional".

En concreto, ha resaltado que se trata de una iniciativa que prevé movilizar alrededor de 110 millones de euros, con más de 60 millones destinados a actividades de investigación y desarrollo, y que se crearán un total de 800 puestos de trabajo.

El plan, que se desarrollará en la sede de ITP Aero de Zamudio, cuenta con la participación de más de doce empresas, seis de ellas 'pymes', junto al apoyo de seis centros tecnológicos y el clúster de aviación Hegan.