Iñárritu presenta en Bilbao la gira internacional de Carne y Arena, una instalación inmersiva para "sentir" la migración

El director mexicano Alejandro González Iñárritu ha presentado este viernes en Bilbao el inicio de la gira internacional de la instalación inmersiva 'Carne y Arena', creada para "sentir" y "entender con el cuerpo" la experiencia que viven las personas migrantes y refugiadas mexicanas y centroamericanas, según ha explicado el propio creador.

Bilbao es el punto de partida de la gira internacional que recorrerá la experiencia inmersiva, y durante los tres meses en la que podrá visitarse -hasta el 20 de junio- se sucederán debates y espacios de reflexión en torno a la misma en fechas como el Día Internacional contra la Discriminación Racial (21 de marzo), el Día Mundial de la Diversidad Cultural (20 de mayo) y el Día Mundial de las Personas Migradas (20 de junio).

Además, 'Carne y Arena', estrenada en 2017 en el Festival de Cannes, fue reconocida ese mismo año con un Oscar especial. Se trata de una experiencia de aproximadamente 15 minutos en la que, a través de la realidad virtual, se "entiende con el cuerpo" el viaje que realizan las personas migrantes y refugiadas en América central.

"La inteligencia del cuerpo la hemos perdido por las pantallas digitales, estamos en una pequeña dimensión de poder entender la realidad", ha explicado Iñárritu, por lo que 'Carne y Arena' supone "entender el sufrimiento".

El director se ha detenido en subrayar el simbolismo de iniciar la gira en Euskadi, ya que tanto él como su mujer tienen antepasados del norte de España. "Silverio Iñárritu salió de Gordexola en 1867, se casó con una veracruzana, y de ahí vengo yo", ha relatado.

Por otra parte, Iñárritu ha defendido que hay "hay un déficit de compasión hacia los migrantes en el mundo", especialmente en el contexto actual, y ha reconocido que "nunca" pensó que se llegaría a la situación actual.

"Esta pieza hoy es más relevante. Los migrantes normalmente son una oportunidad, no un problema", ha valorado durante la presentación de la experiencia, para cuya confección ha entrevistado a 500 migrantes.

Respecto al papel del cine y del arte, considera que deben ser "subversivos", al igual que los migrantes, quienes "exponen las deficiencias de los sistemas que nosotros como humanos hemos maldiseñado. Exponen ese sufrimiento y nos apela a todos", ha explicado, para añadir que "la gente que cae en la crueldad y la violencia" contra las personas migrantes "es porque tienen miedo, porque hay una ignorancia de las circunstancias".

Dicha "ignorancia", ha dicho, "se aprovecha por diferentes individuos, corporaciones, para beneficios que no son para todos, por eso esto es un pequeño granito de arena en el mundo".

Tras argumentar que el arte "no debe doctrinar ni dar lecciones políticas", ha dicho que es "exponer una verdad a través de la ficción", por lo que quiso "utilizar la tecnología más sofisticada", en referencia a la realidad virtual de la instalación. "Aún hoy me atrevo a decir que este es el proyecto de realidad más grande que se ha hecho en el mundo", ha asegurado.