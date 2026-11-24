La Audiencia de Bizkaia ha condenado a seis años de prisión a un joven por obligar a una menor, a quién conoció en una red social, a hacerle una felación, después de que ella expresara reiteradamente que no quería hacerlo.

La sentencia, fechada el 16 de noviembre, ha impuesto también al agresor la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros durante 11 años, así como una medida de libertad vigilada durante 7 años con posterioridad al cumplimiento de la pena de cárcel.

El tribunal ha declarado probado que, cuando el acusado tenía 18 años y la menor 14, contactó con ella a través de una red social y que ambos mantuvieron conversaciones mediante aplicaciones de mensajería y quedaron en dos ocasiones.

En uno de esos encuentros, que tuvo lugar el 30 de enero de 2024, el hombre comenzó a abrazarla y a realizarle tocamientos en zonas íntimas, mientras ella "le manifestaba reiteradamente que no quería tales conductas".

A continuación, cuando transitaban por un callejón, el acusado insistió en que la menor le practicara una felación y ante "las reiteradas negativas de ésta", el joven "la sujetó por la cabeza" y la obligó a ello en contra de su voluntad.

Cuando la menor logró apartarse, el acusado la "colocó contra una pared e insistió en mantener una penetración vaginal", a lo que ella se negó, momento en el que el acusado "cesó finalmente su conducta".

El tribunal ha considerado que la declaración de la víctima fue "coherente", "sustancialmente invariable desde sus primeras manifestaciones", "sin contradicciones relevantes" y, además, ha contado con corroboraciones periféricas.

Así, la Audiencia vizcaína ha recogido el testimonio de una testigo a la que la menor relató lo sucedido "poco después de los hechos" y que "describió el estado de conmoción en el que se encontraba".

Por otro lado, está el informe de la psicóloga de la Unidad Forense de Valoración Integral que destacó también la "coherencia, consistencia interna y externa, y persistencia" en la narración de la menor. En el mismo sentido, su madre describió el "abatimiento y cambios de comportamiento" en la menor después de haber sido víctima de esa agresión.

El tribunal también ha valorado de "singular relevancia" el comportamiento posterior de las partes: hasta la agresión "mantenían una relación sentimental y una comunicación frecuente", si bien "después de los hechos, cesó todo contacto entre acusado y víctima".

El tribunal ha acordado que la pena de prisión impuesta al acusado, de origen latinoamericano, sea sustituida por su expulsión del territorio español cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, con prohibición de entrada en España durante diez años desde la fecha de expulsión.

La madre de la menor, en representación de esta, renunció expresamente en el juicio a la indemnización que pudiera corresponderle.